SIPRI: впервые за пять лет в мире выросли продажи вооружения

Стокгольмский институт исследования проблем мира и конфликтов (SIPRI) выяснил, что впервые за последние пять лет крупнейшие в мире производители оружия увеличили продажи.

По данным института, в 2016 году крупнейшие мировые военно-промышленные компании продали вооружения на общую сумму 374,8 млрд долларов. Это на 1,9% больше, чем в 2015 году, и на 38% больше, чем в 2002 году.

Совокупный объем продаж вооружений компаниями США увеличился на 4,0% и составил 217,2 млрд долларов, а компаниями России — на 3,8% и составил 26,6 млрд долларов.

На долю российских производителей приходится 7,1% от всего проданного в мире в отчетном году оружия. По словам ведущего научного сотрудника SIPRI Саймона Веземана, к замедлению темпов роста продаж вооружения привели «значительные экономические проблемы, с которыми столкнулась Россия в 2016 году».

Из десяти российских компаний, входящих в топ-100 по версии института, пять показали увеличение объемов продаж, а пять — снижение. Лидером среди российских компаний стала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК): в глобальном рейтинге она оказалась на 13-м месте (рост продаж в 2016 году составил 15,6%).

Совокупный объем продаж западных компаний вырос на 0,2% и составил 91,6 млрд долларов. ​Продажи французских и итальянских компаний снизились, а германских и британских — выросли. Эксперты отметили, что решение Великобритании выйти из Евросоюза не повлияло на продажи вооружений компаниями этой страны.

Мировым лидером по продажам оружия оказалась, по данным SIPRI, американская корпорация Lockheed Martin. Ее выручка выросла в 2016 году на 10,7%. Это позволило увеличить долю США до 57,9% в общем объеме продаж.

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Напомним, в апреле эксперты института рассказали, что Россия по расходам на вооружение вышла на третье место по итогам 2016 года (5,3% ВВП). В докладе говорилось, что сумма расходов за год выросла на 5,9% и составила 69,2 млрд долларов. В документе отмечалось, что «увеличение расходов происходит в момент, когда российская экономика испытывает серьезные проблемы из-за низких цен на нефть и газ и экономических санкций, введенных с 2014 года».

В феврале 2016 года эксперты института также рассказали, что Россия наряду с США по итогам 2011–2015 годов стала лидером в экспорте оружия.

Cтокгольмский институт исследования проблем мира и конфликтов специализируется на исследованиях в области контроля над вооружениями и разоружения. SIPRI собирает данные о продажах вооружений из открытых источников.