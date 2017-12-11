Зарплаты бюджетников и чиновников увеличат на 4%

Правительство России одобрило повышение зарплат работников федеральных госучреждений с 1 января 2018 года. Их зарплата будет увеличена на 4 процента за счет средств федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Увеличение зарплаты коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей. Также будут увеличены зарплаты работников ряда учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Кроме того, кабинет министров распорядился в 1,04 раза увеличить должностные оклады работников «федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы».

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальная зарплата россиян в 2018 году увеличится на 4%, а зарплаты бюджетников на 15-20%. Про словам Силуанова, это связано с выполнением указов президента Владимира Путина от мая 2012 года.