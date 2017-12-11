Мадуро запретил оппозиционным партиям участвовать в президентских выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что те оппозиционные партии, которые призывали бойкотировать муниципальные выборы, не смогут участвовать и в президентских. Об этом сообщает газета El Pais.

По мнению Мадуро, муниципальные выборы, которые состоялись в стране 10 декабря, стали «критерием Национального учредительного собрания».

Президент отметил, что оппозиционные партии «Демократическое действие», «Народная воля» и «За справедливость» этот критерий не прошли.

Глава Венесуэлы также рассказал, что возглавляемая им Единая социалистическая партия победила в 300 из 335 муниципалитетов, а явка на выборах составила 47%. Таким образом, представители партии возглавят 23 из 24 столиц венесуэльских регионов.

Напомним, в середине июля оппозиция организовала референдум против конституционной реформы, которую также предложил Мадуро. Президент выступил за создание Конституционной ассамблеи (Учредительного собрания). Новый орган, по мысли венесуэльского лидера, должен заменить парламент, он также сможет изменять Конституцию.

Несмотря на протесты оппозиции, Мадуро провел выборы в учредительное собрание, во время которых запретили проводить уличные протесты. Тому, кто нарушал запрет, грозило до 10 лет лишения свободы.

Предложения президента создать Конституционную ассамблею прозвучали на фоне протестов, которые происходило с апреля месяца. Несогласные требовали, чтобы Мадуро ушел в отставку.

На выборы в Учредительное собрание отреагировали и в США. «За подрыв демократии» против Мадуро Вашингтон ввел санкции. Соединенные штаты уже не раз вводили ограничительные меры против венесуэльского президента и его соратников. В ответ Мадуро наградил их саблями национального героя страны Симона Боливара.