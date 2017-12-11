ОКР попросит МОК пересмотреть решение о выступлении на ОИ без флага и гимна

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) попросит президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха пересмотреть решение об участии сборной России на Олимпиаде в 2018 году без национального гимна и флага. Об этом заявила возглавляющая комиссию олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

«Прошу российскую общественность с пониманием и уважением отнестись к решениям спортсменов. Будет ли спортсмен нести флаг или нет, все будут знать, что это спортсмен из России. Комиссия подготовила заявление от спортсменов, в котором говорится о готовности участия в Олимпийских играх. Мы его передадим на рассмотрение олимпийского собрания. Также мы подготовили обращение к президенту МОК Баху пересмотреть решение международной организации об участии без гимна и флага», — приводит ее слова «Р-Спорт».

Великая также рассказала, что ОКР попросит МОК пересмотреть решение о пожизненной дисквалификации спортсменов. «Потому что спортсмены, которые отбыли уже наказания, в соответствии с правилами имеют право участвовать в Олимпийских играх», — добавила она.

ОКР, по словам Великой, принял решение поддержать тех российских атлетов, которые выразили готовность участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. «Мы рассмотрели ряд разных сообщений, общались по скайпу со спортсменами, которые участвуют в этапах Кубков мира. Постарались собрать максимум мнений. Большинство спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде. Комиссия поддержала тех спортсменов, которые решили участвовать в Играх, и уважает мнение тех, кто по различным причинам не будет этого делать», — сообщила она.

Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил ОКР от участия в предстоящей Олимпиаде. Россияне могут выступить только в статусе «Олимпийских атлетов из России» (OAR). Окончательное решение по участию россиян в Играх будет принято 12 декабря на олимпийском собрании в Москве.