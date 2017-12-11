Сорвавших показ фильма о Донбассе активистов SERB отпустили из полиции

Активистов движения SERB, сорвавших показ фильма о Донбассе «Полет пули» на фестивале «Артдокфест» в Москве, отпустили из полиции после составления протоколов, сообщил «Новой газете» лидер движения Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич).

Активист уточнил, что полиция отпустила всех троих задержанных после срыва фильма — Юрия Горошко, Оксану Шкоды, а также самого Бекетова. В отношении всех троих были составлены протоколы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). От них потребовали по первому требованию явиться в отдел полиции и в суд.

«Нас попросили не скрываться из поля зрения полиции, но мы никуда и не собирались скрываться. Мы не боимся ответственности, если надо, мы придем и сорвем показ фильма снова», — отметил Бекетов.

Он пояснил, что считает необходимым запретить показ фильма, поскольку в картине «выступают бойцы украинского батальона «Айдар», которые «могут быть связаны с запрещенными в России организациями». Кроме того, по словам Бекетова, в фильме показаны паспортные данные одного из сепаратистов, что может являться нарушением закона.

«Фильм разжигает ненависть, показывает убийц донецкого народа. Организаторов мы будем требовать привлечь к ответственности через суд», — заявил Бекетов.

Он рассказал, что решил именно таким образом добиться отмены показа фильма, поскольку «наша судебная и исполнительная власть достаточно инертны, пока они раскачаются, фильм уже будет показан».

Активист добавил, что согласен с тем, что нарушил закон, но не согласен со статьей, которую ему вменяют (19.3 КоАП РФ) поскольку, по его словам, он не оказывал никакого сопротивления полиции при задержании.

«Наверное, какое-то наказание должно быть, но скорее речь идет о хулиганстве. Сотрудникам полиции мы не оказывали никакого сопротивления. Я находился на сцене и требовал прекратить показ фильма, полицейский сообщил, что я задержан, и я спокойно пошел вместе с ним», рассказал активист, отметив, что в отношении его соратников были составлены аналогичные протоколы «как будто под копирку».

Напомним, инцидент произошел 10 декабря, активисты SERB во время показа фильма о Донбассе «Полет пули» рыспылили в зале пахучую жидкость.

За день до этого на показ фильма пришли сторонники самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР). Они обещали организаторам «Артдокфеста» «серьезные проблемы» из-за фильма, угрожали президенту фестиваля Виталию Манскому и режиссеру фильма Беате Бубенец.