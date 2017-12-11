Дочка «Ростеха» потребовала отменить санкции из-за поставок турбин в Крым

ООО «ВО «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») потребовала отменить санкции, наложенные на компанию из-за поставок турбин Siemens в Крым. С таким требованием дочка «Ростеха» обратилась в суд Евросоюза, следует из официального журнала Совета ЕС.

В документе поясняется, что суд не установил факт нарушения контракта на поставку турбин (слушания в Арбитражном суде еще продолжаются). Обвинения основаны на публикациях в СМИ, в которых о поставках сообщают анонимные источники.

«Международное законодательство требует от России восстановления и поддержки общественного порядка в Крыму, что в настоящее время включает в себя и обеспечение безопасных и непрерывных поставок энергии», — заявили истцы.

По их мнению, этот пункт, а именно гуманитарные соображения и многие другие, не принимались во внимание во время расширения санкций Евросоюза. С аналогичными требованиями в суд обратился глава «Технопромэкспорта » Сергей Топор-Гилка.

Напомним, в июле Siemens обвинил российских партнеров в том, что четыре газотурбинные установки, произведенные немецким концерном и предназначавшиеся для Таманской тепловой электростанции (ТЭС), были незаконно поставлены в Крым в обход санкций Евросоюза.

ОАО «Технопромэкспорт» приобрело турбины для Тамани, а затем перепродало одноименному ООО. Согласно законодательству, передача оборудования новому собственнику позволяет считать сделку на вторичном рынке завершенной.

Однако ЕС 4 августа 2017 года расширил санкции против России. В обновленный санкционный список вошли замминистра энергетики России Андрея Черезова, директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгения Грабчака и генеральный директор компании «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка.

Под санкции также попали ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и ЗАО «Интеравтоматика».

В свою очередь, Арбитражный суд Москвы рассматривает иски Siemens и структур «Ростеха». Немецкая компания просит признать сделку по поставке турбин недействительной. Дочка «Ростеха» оспаривает три пункта контракта, в которых идет речь о конечном пункте назначения турбин.