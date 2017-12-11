ФАС признала билборд с цитатой из Евангелия незаконным

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области признало, что билборд в центре Екатеринбурга с цитатой из Евангелия нарушает действующее законодательство о рекламе. Решение службы опубликовал в фейсбуке адвокат Алексей Бушмаков.

На билборде указаны слова из Евангелия от Луки: «Всякий, разводящийся с женой своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий женящийся на разведенной с мужем прелюбодействует». Рекламу разместила индивидуальный предприниматель Ольга Вековшинина.

«ИП Вековшинина указывает, что данная информация является социальной рекламой. Однако анализ размещенной на рекламной конструкции информации не позволяет сделать вывод о том, что она направлена на построение добровольных семейных отношений и укрепление семьи, поэтому ее нельзя отнести к социальной рекламе», — отметили в УФАС.

По мнению антимонопольщиков, цитата из Библии противоречит Семейному кодексу России, так как ее текст запрещает развод и построение новой семьи. В службе напомнили, что кодекс «гарантирует свободу и добровольность брачного союза мужчины и женщины, а значит, и свободу его расторжения».

УФАС решил привлечь предпринимателя к ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе). Вековшининой грозит штраф в размере от четырех до двадцати тысяч рублей. Предприниматель обжаловала решение УФАС в Арбитражном суде Свердловской области. Судебное заседание состоится 11 декабря в 15:00 по местному времени.

Вековшинина рассказала «Новой газете», что решение УФАС стало для нее «неожиданным». «Эта реклама висит в городе уже несколько лет. Сначала были три небольшие билборды в разных районах города, потом — один в самом центре. Везде была одна и та же цитата. У меня собственное агентство, с 1999 года я ИП. За 20 лет моей практики, такая претензия со стороны ФАС — впервые», — отметила предприниматель.

По словам Вековшининой, она указала УФАС, что сравнение текста Евангелия с текстом Семейного кодекса России не является корректным, так как первый не имеет юридической силы, однако антимонопольщики не приняли ее довод.

Ольга Вековшинина является членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Свердловской области. В мае СМИ писали, что она и другой член ОНК Сергей Зыков испытали трудности при посещении колонии ИК-26 в Тавде. В частности, им не давали общаться с заключенными. Те намеревались рассказать о пытках в другой колонии — №5 в Нижнем Тагиле. По словам Вековшининой, претензия УФАС никак не связана с ее деятельностью в ОНК.