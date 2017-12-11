Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии

Президент России Владимир Путин поручил начать вывод российской группировки войск из Сирии. Об этом стало известно во время его визита на сирийскую авиабазу Хмеймим.

Как сообщает РИА Новости, Путин прибыл на базу на военном УАЗе, на месте его встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.

Владимир Путин прилетел в Сирию: Президент России встретился с Башаром Асадом на российской базе Хмеймим pic.twitter.com/S07QM5YSig — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 11, 2017

«За два с небольшим года Вооружённые силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мной принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию», — заявил Путин, выступая перед военнослужащими на авиабазе.

Российский президент добавил, что Россия нанесет новый, еще более мощный удар по террористам, «если они вновь поднимут голову».

Читайте также Исламистов победили к выборам. Почему воинские части и бойцы ЧВК покидать Сирию пока не собираются

Напомним, Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года после обращения сирийского правительства. В марте 2016 года Владимир Путин распорядился начать вывод «основной части» российской военной группировки с территории Сирии, так как «задача, поставленная перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнена». Вместе с тем, ВКС России продолжили участвовать в операции и наносили удары по территории Сирии.

На прошлой неделе Генштаб России объявил о полном разгроме запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в САР.