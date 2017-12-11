«Дети одновременно не рождаются». При рождении двойняшек новое пособие выплатят только на первого ребенка

Министр труда Максим Топилин объяснил, что «дети одновременно не рождаются», поэтому при рождении двойни или тройни новое пособие на первенцев будет выплачиваться только первому ребенку. Об этом он сказал во время обсуждения законопроекта в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«По двойне и по тройне — как я понимаю, дети одновременно не рождаются… все равно кто-то первый, а кто-то второй. Если мы с вами рассматриваем, что это двойня, то первый получает первое пособие на первого ребенка, а второй — на второго из разных источников. То, что касается тройни… у нас есть мера по поддержке третьего ребенка, если это регионы, которые находятся с коэффициентом рождаемости ниже двух, это уже 60 регионов», — цитирует министра РИА Новости.

Топилин разъяснил, что президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты в течение полутора лет только на рождение первого ребенка. Выплаты на второго ребенка поступят из суммы материнского капитала. Они также будут выделяться в течение полутора лет.

Размер пособий будет равен величине прожиточного минимума для детей в регионе. Однако обе выплаты смогут получить только те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума трудоспособного населения в регионе.

В конце ноября Путин предложил с января 2018 года в течение полутора лет ежемесячно выплачивать по 10,5 тыс. рублей семьям за рождение первого ребенка. Кроме этого, глава государства предложил продлить программу материнского капитала и предоставить семьям с детьми льготы по ипотеке.