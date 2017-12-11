Суд в Москве приговорил эстонского бизнесмена к 12 годам колонии за шпионаж

Московский городской суд приговорил эстонского предпринимателя Райво Суси к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщает Интерфакс.

Агентство отмечает, что процесс проходил в закрытом режиме, дело Суси имеет гриф «совершенно секретно». Предпринимателя задержали в Москве 10 февраля 2016 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево на пути из Таллина в одну из республик Центральной Азии.

По словам адвоката бизнесмена Райво Суси Алексея Толпегина, его подзащитного обвиняют в шпионаже в связи с событиями, происходившими в 2004-2007 годах. О каких именно событиях идет речь, не уточняется.

Сам предприниматель не признает вины и считает, что стал заложником в отношениях России и Эстонии.

Согласно данным бизнес-регистра Эстонии, Суси является совладельцем компаний Laki Autos и Musket, которые занимаются поставкой самолетов, а также Aerohooldus OU, ремонтирующей воздушные судна.

Кроме того, по данным СМИ, одна из фирм Суси OU Musket выступает посредником в торговле оружием, боеприпасами, системами управления огнем, сухопутными, водными и воздушными средствами передвижения, а также средствами бронезащиты.

Среди клиентов компаний Суси — миллионеры из российских авиаклубов, а также Англии, США и Западной Европы. С 1994 года Суси «перебросил на Запад целую эскадрилью учебных истребителей, которой хватило бы для оснащения всех ВВС Эстонии», пишет Интерфакс.