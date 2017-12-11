SERB потребовал возбудить дело против организаторов показа фильма «Полет пули»

Лидер националистического движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) написал заявление в полицию на организаторов показа фильма «Полет пули» на фестивале «Артдокфест».

На своей странице в «Вконтакте» он заявил, что организаторы показа разжигают межнациональную рознь. Сам фильм Бекетов назвал «пробандеровским».

В беседе с РБК директор фестиваля «Артдокфест», режиссер Виталий Манский назвал «абсурдом» иск SERB. «Они протестуют против показа фильма, даже его не посмотрев, не понимая, что фильм не только ничего не разжигает, а говорит об обратном», — сказал он.

В минувшие выходные в московском кинотеатре «Октябрь» были запланированы показы фильма Беаты Бубенец «Полет пули», который был снят одним кадром в Донбассе в августе 2014 года. Фильм рассказывает о бойцах добровольческого украинского батальона «Айдар».

9 декабря активисты SERB пришли на показ фильма «Полет пули» и пообещали режиссеру «серьезные проблемы». Один из мужчин заявил, что бойцы «Айдара» убивали и насиловали женщин. При этом во время всего разговора (который в итоге вылился в перепалку) он использовал нецензурную брань и оскорблял Бубенец. В частности, назвал ее «дурой» и потребовал «закрыть рот».

На следующий день активисты SERB сорвали показ. Они ворвались в зал, разлили по экрану едкую жидкость и потребовали прекратить показ с выкриками: «Не будет фильма против русских!». Они также обещали применить насилие. Полицейские вывели их из зала, но организаторы все равно прервали показ. В участке на активистов SERB составили административные протоколы за неповиновение требованиям полицейских. После этого их отпустили.