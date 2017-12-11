В Москве расклеили оскорбляющие Солженицына листовки

В Москве на улице писателя Александра Солженицына активисты Революционного коммунистического союза молодежи РКСМ(б) расклеили стикеры с его портретом и надписью «Литературных власовцев вон из Москвы!»

На сайте организации говорится, что акцию организовали в ответ на планируемую 11 декабря установку мемориальной доски на доме, в котором писателя арестовали после выхода в Париже произведения «Архипелаг ГУЛАГ».

«Мы, Революционный Комсомол, считаем, что такие с позволения сказать люди, как Солженицын не достойны увековечивания их имен. Скорее таких деятелей надлежит придать забвению и выкинуть на свалку истории. Уму не постижимо, что в городе-герое Москве, есть улица имени Солженицына», — заявил активист движения Сергей Мирошниченко.

Вдова писателя Наталья Солженицына в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что «естественно, это провокация». «Ну, отморозки, что делать. В каждом обществе и в каждое время бывают отморозки. Иногда их больше, иногда меньше. Это люди ущербные интеллектуально и эмоционально. Ничего не поделаешь. Это наши люди. Приходится не то что бы мириться, но учитывать, что они есть, и мы не единственный народ, у которого есть отморозки», — сказала она.

11 декабря в Москве установят мемориальную доску в честь Солженицына. Она появится на торцевой части дома 12, строения 8 по Тверской улице (со стороны Козицкого переулка). Ее автор — председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

В одной из квартир этого дома с 1994 года работает Фонд Солженицына, в следующем году там планируют открыть музей писателя. В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения Солженицына.

В октябре 2016 года активисты установили куклу Солженицына у московского музея ГУЛАГа, со словами «Повешен здесь предатель Солженицын, над правдою любивший поглумиться».