Трое журналистов «Новой газеты» удостоены ордена имени Сахарова «За мужество»

Жюри конкурса «За журналистику как поступок» наградило орденом имени А.Д. Сахарова «За мужество» журналистов, публицистов и блогеров шести стран (России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана), подвергшихся преследованиям со стороны властей за их гражданскую позицию.

Премиями удостоены обозреватели «Новой» Ольга Романова и Юлия Латынина, а также наш собкор в Белоруссии Ирина Халип.

В числе награжденных авторы, осужденные к разным срокам лишения свободы и уже отбывшие наказание; те, в отношении кого возбуждены уголовные дела, и те, кто остается верен себе, невзирая на провокации, нападения и угрозы.

Орденом «За мужество» также награждены Олег Кашин, Алексей Кунгуров, Олег Сенцов, Борис Стомахин, Вадим Тюменцев, Александр Соколов, Дарья Полюдова и другие.

Напомним, первым, кому жюри присвоило орден «За мужество», стал автор «Новой газеты» Али Феруз. Присуждена посмертно эта награда пятерым убитым сотрудникам «Новой» — Анне Политковской, Юрию Щекочихину, Игорю Домникову, Наталье Эстемировой, Анастасии Бабуровой.

Кроме этого, стал известен шорт-лист другой премии — «За журналистику как поступок». В нем оказались несколько журналистов «Новой газеты»: Павел Каныгин, Елена Костюченко, Елена Масюк и Ирина Гордиенко. Лауреата этой премии и четверых финалистов объявят 20 декабря.