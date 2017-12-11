В Минобрнауки решили запретить рекламировать услуги по написанию дипломов и диссертаций

Минобрнауки разработало законопроект, предполагающий запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов, диссертаций и других работ, «предусмотренных государственной системой научной аттестации». Соответствующий документ размещен на сайте нормативно-правовых актов.

Также в случае, если законопроект примут, вузы обяжут публиковать в интернете полные тексты дипломных и выпускных работ студентов. Это требование будет касаться работ выпускников как специалитета, так и магистратуры.

Согласно законопроекту, доступ к опубликованным текстам работ должен быть обеспечен «для любых лиц» в течение не менее шести месяцев со дня защиты.

Сейчас требование об обязательной публикации в интернете квалификационных работ действует только в отношении диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. В Высшей аттестационной комиссии (ВАК) ранее отмечали, что такая мера призвана бороться с плагиатом и некорректными заимствованиями.