«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»
Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинировали на премию «Золотой глобус». Об этом сообщили организаторы премии.
В конце ноября «Нелюбовь» номинировали на американскую премию «Независимый дух» (Independent Spirit Awards) в категории «Лучший международный фильм».
Ранее картина Звягинцева вошла в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
«Нелюбовь» уже получила множество российских и зарубежных наград. Среди них самая значимая — приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.
Фильм «Нелюбовь» рассказывает о современной московской семье, переживающей развод.
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