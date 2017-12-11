«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинировали на премию «Золотой глобус». Об этом сообщили организаторы премии.

В конце ноября «Нелюбовь» номинировали на американскую премию «Независимый дух» (Independent Spirit Awards) в категории «Лучший международный фильм».

Ранее картина Звягинцева вошла в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Нелюбовь» уже получила множество российских и зарубежных наград. Среди них самая значимая — приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

Фильм «Нелюбовь» рассказывает о современной московской семье, переживающей развод.

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