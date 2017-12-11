В метро Санкт-Петербурга избили людей с криками «Вагон для белых!»

В метро Санкт-Петербурга трое мужчин с криками «Вагон для белых!» избили пассажиров. Драка произошла еще 9 декабря, а 11 декабря «Фонтанка» сообщила, что оперативники задержали двоих нападавших. Третий, по данным издания, скрылся в Эстонии.

Драка началась в вагоне на станции «Технологический институт» — нападавшие вытолкали из него мужчину неславянской внешности — и продолжилась в перегоне между этой станцией и станцией «Балтийская».

Мужчин, которые нападали на граждан с неславянской внешностью, попытались остановить другие пассажиры. Тогда нападавшие достали нунчаки, нож и ранили их. Пострадали двое человек.

При выходе из метро нападавшие наткнулись на полицейским и заявили, что сами пострадали. Им вызвали скорую, из которой они сбежали.

Оперативники установили личности двоих нападавших и на следующий день, 10 декабря, задержали их. Известно, что они несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Решается вопрос об аресте задержанных.

По данным «Фонтанки», третьим нападавшим был 21-летний Никита Герасимов. По сведениям Центра «Э», после инцидента он уехал в Эстонию. В мае 2016 года Герасимов проходил по уголовному делу, возбужденному после нападения на музыкантов на канале Грибоедова.

Издание сообщает, что все трое — сторонники молодежного течения «Стрейт эйдж» («четкая грань» — англ.), возникшего как ответ на панк-культуру и исповедующего здоровый образ жизни.