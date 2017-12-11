СМИ: хакер из Екатеринбурга признался во взломах в США «по поручению» ФСБ

Хакер из Екатеринбурга, который считается одним из основных обвиняемых по делу группы Lurk, Константин Козловский признался в причастности к взлому комитета Демократической партии США. Об этом он заявил при даче показаний в Мосгорсуде, сообщает The Bell со ссылкой на протокол судебного заседания.

Из показаний Козловского следует, что он много лет сотрудничал с ФСБ и якобы по поручению ее сотрудников, в частности, занимался взломами на территории США.

Как утверждает Козловский, его курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев, который сейчас находится в СИЗО по делу о госизмене. Кроме того, Козловский в своих показаниях упоминает главу отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, проходящего по одному делу вместе с Докучаевым.

По словам Козловского, его задержание связано с вмешательством России «в выборные процессы в США».

По делу о международной группе хакеров, которые с помощью компьютерного вируса-трояна Lurk за пять лет похитили из российских банков около 1,7 млрд рублей, было задержано около 50 человек.

Участников группы обвинили в мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ) и в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Козловский проходит по этому делу как один из основных обвиняемых.

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Напомним, в январе 2017 года Демократическая партия США заявила, что за взломом их DNS стоит Главное разведывательное управление Минобороны России (ГРУ).