Участники драки на Хованском кладбище получили по три года колонии

Щербинский районный суд Москвы приговорил фигурантов дела о драке на Хованском кладбище — Джома Чкалова, Диловара Юнусова, Рахмудинна Садурдинова, Соимардона Ахмадова и Ходжикорбона Буриева — к трем трем годам заключения в колонии общего режима.

Все пятеро обвинялись в хулиганстве с применением оружия (пункт "а", ч. 1 ст. 213 УК РФ). Как следует из приговора, в ходе судебного следствия Чкалов признал свою вину, остальные фигуранты дела признали свою вину частично.

Адвокат осужденных Валерий Федоров в разговоре с «Новой» рассказал, что рассчитывал на более мягкий приговор для своих подзащитных и, вероятно, будет обжаловать решение.

«Фактически среди доказательств можно было выделить лишь показания двух свидетелей, являвшихся сотрудниками правоохранительных органов. Показания эти были идентичные, и они лежали в основе обвинения. Иные доказательства зафиксировали лишь факт нахождения доверителей на кладбище. Хулиганства, других преступлений совершено не было. Следствие длилось 14 месяцев и 7 дней — колоссально для такого состава преступления. Наши подзащитные явились заложниками той ситуации, которая сложилась на Хованском кладбище»,— добавил адвокат.

Всего по делу о драке на Хованском кладбище проходят 16 человек, в том числе бывший сотрудник ППСП ОМВД России по Москве по району Хамовники Никита Мошенко, а также участники беспорядков Сергей Ульихин и Владимир Колесников.

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Напомним, 14 мая 2016 года на Хованском кладбище произошла массовая драка с огнестрельным оружием, в которой участвовали около 200 человек. В результате погибли три человека, более 30 были госпитализированы. По информации правоохранительных органов, конфликт произошел с участием рабочих, которых нанимают в частном порядке для обустройства могил. Следствие считает основной причиной инцидента финансовый конфликт.

По некоторым данным, помимо рабочих в драке принимали участие члены клуба «Здоровая нация». Как утверждают рабочие, «спортсмены» пришли на кладбище по просьбе его гендиректора Юрия Чабуева.

Следственный комитет заявлял, что руководитель Хованского кладбища Юрий Чабуев вымогал у работавших там мигрантов половину доходов. По мнению СК, именно бывший директор Хованского кладбище является организатором массовой драки.