Мэр Нью-Йорка назвал взрыв на Манхэттене «попыткой террористической атаки»

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что взрыв, ранее в понедельник произошедший в центре города, на Манхэттене — это «попытка террористической атаки», сообщает газета The New York Times.

Де Блазио добавил, что полицейские в ходе проверки после инцидента не обнаружили никаких других взрывных устройств.

Ранее в понедельник на автобусном вокзале в Нью-Йорке, на Манхэттене произошел взрыв. Полиция заподозрила в причастности к взрыву местного жителя —27-летнего Акаида Улла из Бруклина (округ в Нью-Йорке).

Подозреваемый получил травмы и находится в больнице. Всего в результате инцидента, по данным пожарной охраны города, пострадали четыре человека. Их жизни сейчас ничего не угрожает. При этом не уточняется, входит ли в это число сам подозреваемый.

Отмечается, что вокзал после взрыва был на время закрыт, а его посетители эвакуированы. В работе общественного транспорта города возникли трудности.

Ранее 18 сентября взрыв произошел в районе Челси на Манхэттене, в результате инцидента тогда пострадали 29 человек. Взрывчатка находилась в мусорном контейнере.