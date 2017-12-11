ОКР опубликовал заявление о готовности спортсменов ехать на Олимпиаду-2018

Специальная комиссия Олимпийского комитета России (ОКР) составила единое заявление от российских спортсменов, выступающих в зимних видах спорта, в котором заявила о готовности участвовать на Олимпийских играх 2018 года.

Спортсмены указывают, что выступают против бойкота Игр.

«Наше желание продиктовано не личными карьерными амбициями, хотя олимпийская медаль для каждого из нас — высшая спортивная ценность. Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире», — сказано в заявлении.

Ранее в понедельник на заседании комиссии ОКР олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала, что комиссия подготовила обращение к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и исполкому МОК. Спортсмены попросили пересмотреть решение о допуске россиян к участию в Олимпиаде 2018 года без российского флага и гимна.

Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил ОКР от участия в предстоящей Олимпиаде. Россияне могут выступить только в статусе «Олимпийских атлетов из России» (OAR). Окончательное решение по участию россиян в Играх будет принято 12 декабря на олимпийском собрании в Москве.