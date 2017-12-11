Роспотребнадзор назвал причину неприятного запаха в Москве

После проведения около 2500 исследований Роспотребнадзор установил, что причиной могли быть сернистые аналоги спиртов общей формулы — меркаптаны и их производные, сообщается на сайте ведомства.

Меркаптаны могли появиться на объектах нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, объектах энергетики.

«Превышений предельно допустимых концентраций как типичных загрязнителей, характерных для мегаполиса, так и меркаптанов в атмосферном воздухе не зафиксировано. Пороговые концентрации запахов меркаптанов, ощущаемые человеком, в тысячу раз ниже предельно допустимых концентраций, установленных санитарно-эпидемиологическими требованиями», — сказано в сообщении.

По информации Росприроднадзора, источником неприятного запаха могли стать закрытые полигоны «Кучино» или «Печатники». Запах кислой капусты, на который жаловались москвичи, производит меркаптановая группа, он получается из-за «гниения отходов».

В Росгидромете сначала предположили, что резкий неприятный запах в Москве мог появиться после рекультивационных работ на полигоне в Некрасовке. Однако позже заявили, что возможным источником неприятного запаха могла быть свалка в Балашихе.

В пятницу, 8 декабря, жители разных районов Москвы пожаловались на неприятный запах, похожий на «запах квашенной капусты». В нескольких округах столицы работали передвижные лаборатории, которые забирали пробы воздуха.