Суд в Киеве отказался арестовать Саакашвили

Печерский районный суд Киева отказался арестовывать бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, передает 112.ua.

Судья отказалась удовлетворить ходатайство прокуратуры о домашнем аресте Саакашвили.

Михаила Саакашвили задержали 8 декабря. Ему инкриминируется часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности). В СИЗО политик объявил бессрочную голодовку.

Ранее Служба безопастности Украины пыталась задержать Саакашвили 6 декабря в палаточном городке у Верховной Рады. Однако его сторонники сторонники оказали сопротивление. На прошлой неделе в доме политика Саакашвили прошли обыски. СБУ также пыталась задержать его, но активисты заблокировали машину СБУ, в которой его собирались увезти, и освободили Саакашвили. Он призвал людей выйти на Майдан.