Информатору WADA Родченкову предъявили новые обвинения

Бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову заочно предъявили обвинение в незаконном обороте сильнодействующих средств, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Родченкову предъявлено обвинение по двум эпизодам части 3 статьи 234 УК России (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта организованной группы либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере).

Позднее в пресс-службе Зюзинского районного суда Москвы объяснили, что Родченков был заочно арестован по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих веществ 4 мая 2017 года.

В конце ноября Следственный комитет обвинил Родченкова в подмене результатов допинг-проб российских спортсменов. По версии СК, Родченков, распространял среди российских спортсменов препараты, достоверные свойства которых им не были известны, и только позднее были установлены как допинг. Кроме того, он, имея удаленный доступ к банку лаборатории, менял результаты тестирования.

В мае 2016 года The New York Times опубликовала интервью с Родченковым, в котором он подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ. В Кремле назвали «клеветой перебежчика» утверждения Родченкова о допинге.