Шойгу рассказал о выводе российских войск из Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что российские военные уже начали возвращаться домой из Сирии, передает Интерфакс.

На вопрос о том, сколько времени займет вывод войск из страны, Шойгу ответил: «Посмотрим по обстановке».

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин во время его визита на сирийскую авиабазу Хмеймим приказал начать вывод российской группировки войск из страны. «За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов», — сказал он.

На прошлой неделе Генштаб России объявил о полном разгроме запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Ранее премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади рассказал о завершении трехлетней войны с ИГ.

Напомним, Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. В марте 2016 года Путин распорядился начать вывод «основной части» российской военной группировки с территории Сирии.