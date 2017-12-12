Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытой России»

Сайт «Открытой России» заблокировали по требованию Генпрокуратуры.

Генпрокуратура заблокировала наш сайт. Причина — «призывы к беспорядкам». Будьте с нами в социальных сетях, будем держать вас в курсе pic.twitter.com/DxK0pLXi6t — Открытая Россия (@openrussia_org) December 11, 2017

Роскомнадзор внес сайт организации в реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

На момент публикации сайт openrussia.org был доступен. Как отметили в «Открытой России», еще не все провайдеры исполнили требование прокуратуры.

В апреле Генпрокуратура признала британскую организацию «Открытая Россия» и «Институт современной России» нежелательными организациями. Зарегистрированная в Великобритании организация принадлежит бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, а Институт современной России — его сыну Павлу.

По данным Генпрокуратуры, деятельность этих организаций «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации».