Новая газета

Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытой России»

Общество

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Сайт «Открытой России» заблокировали по требованию Генпрокуратуры.

Роскомнадзор внес сайт организации в реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

На момент публикации сайт openrussia.org был доступен. Как отметили в «Открытой России», еще не все провайдеры исполнили требование прокуратуры. 

В апреле Генпрокуратура признала британскую организацию «Открытая Россия» и «Институт современной России» нежелательными организациями. Зарегистрированная в Великобритании организация принадлежит бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, а Институт современной России — его сыну Павлу.

По данным Генпрокуратуры, деятельность этих организаций «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации».

Теги:
ak, роскомнадзор, генпрокуратура, открытая россия
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