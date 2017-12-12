В Comedy Club извинились перед постпредом Ингушетии за сценку из шоу

Генеральный директор Comedy Club Production Aндрей Левин лично извинился перед постпредом Ингушетии в Москве Алиханом Цечоевым за сценку из Comedy Woman, где произошло «посягательство на честь и достоинство кавказской женщины». Об этом сообщает «Ингушетия Новости».

«Хочу выразить глубокие извинения в связи с тем материалом, который вышел. Мы искренне не хотели кого-то обидеть и оскорбить, это получилось абсолютно случайно», – сказал Левин в ходе встречи.

В сценке, которая вызвала негодование, шла речь о хозяйке эскорт-агентства, которая отчитывала свою подчиненную, девушку из Ингушетии.

«Как часто это бывает на российском телевидении, все вымышленные персонажи с Северного Кавказа (неважно какой национальности они по сюжету) почему-то говорят с армянским акцентом. В Ингушетии подобное видео ожидаемо расценили как вопиющий случай, требующий немедленного вмешательства», — написало издание.

Программа вышла 8 декабря, а уже 11 декабря у стен офиса ТНТ собралась толпа уроженцев Ингушетии, которые потребовали извинений от команды Comedy Woman в полном составе со сцены во время очередного выпуска на ТВ.

По информации СМИ, администрация канала не выпускала работников из офисов до тех пор, пока к зданию не приехало два автомобиля ОМОНа. «Новости Ингушетии» уточняют, что о ситуации было доложено главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову.

«Для кавказского народа честь женщины – очень щепетильный вопрос», — отметил постпредом Ингушетии в Москве.

Напомним, в субботу 10 декабря Следственный комитет России (СК) заявил, что проведет проверку после публикации видео в Youtube, на котором студента РАНХиГС под угрозами заставляют извиниться за комментарии в «ВКонтакте».

На видеозаписи видно, как группа молодых людей угрожает студенту физической расправой. По словам самого студента, угрозы начали поступать после того, как он высказался против физического наказания за нарушение мусульманских обычаев.