РБК: российскую группировку в Сирии сократят на две трети

Из Сирии выведут две трети российских военных и техники, однако с тем, сколько именно человек личного состава сократят, «пока определяются». Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в МИД и Минобороны.

О том, что из Сирии вылетят 23 российских самолета и два вертолета Ка-52, а также страну покинут отряды специального назначения, военной полиции и центра разминирования, а также военно-полевой госпиталь, говорил командующего российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.

По оценкам сенаторов, понадобиться около одного месяца, чтобы вывезти личный состав. Российские военные начали отправляться домой уже 11 декабря.

Президент России Владимир Путин во время визита на сирийскую авиабазу Хмеймим приказал начать вывод российской группировки войск из страны.

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Напомним, Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. В марте 2016 года Путин распорядился начать вывод «основной части» российской военной группировки с территории Сирии.

В начале декабря Генштаб России объявил о полном разгроме запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии.