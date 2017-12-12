Трамп распорядился отправить космическую миссию на Луну

Президент США Дональд Трамп подписал документ «Директива № 1 о космической политике», которая направлена на смену целей космической программы NASA, а именно на высадке человека на Луне. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Мы впервые с 1972 года вернем американских астронавтов на Луну для исследований. На этот раз мы не только установим флаг и оставим след, но создадим основу для полета на Марс. А потом, быть может, и в другие миры», — заявил Трамп.

По словам президента, США должна быть лидером в пилотируемых полетах в Солнечной системе. Из программы убрали конкретные даты, ранее в нем было указано, что к 2025 году США отправят корабль за пределы Луны, а в середине 2030 высадятся на орбиту Марса.

Подписание документа было приурочено к годовщине миссии «Аполлон-17», на торжественной церемонии присутствовали астронавт этой миссии Харрисон Шмитт, а также второй человек, высадившийся на Луну, Базз Олдрин.