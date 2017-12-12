В Роскосмосе назвали причину неудачного запуска ракеты с Восточного

Специалисты пришли к выводу, что причиной нештатной ситуации, в результате которой спутник «Метеор-М» пропал, стало непрогнозировавшееся поведение разгонного блока «Фрегат» после его отделения от ракеты. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

«Это выявило скрытую проблему в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки «Союз-Фрегат», — говорится в сообщении.

Комиссия отмечает, что сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее.

«Соответственно, не было выявлено при проведённой наземной отработке баллистической траектории согласно действующим методикам», — сообщил Роскосмос.

В ведомстве добавили, что пуск прошел бы штатно, если бы проводился летом, либо в случае, если бы районы падения отделяемых частей ракеты-носителя лежали в стороне от выбранных.

Напомним, 28 ноября с космодрома Восточный в Амурской области запустили вторую в его истории ракету. Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» должна доставить на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М». Но во время планового первого сеанса установить связь с ним не удалось.

В Роскосмосе заявляли, что фрагменты ракеты-носителя могут находиться в северной части Атлантического океана.