СК заподозрил владельца «ВИМ-Авиа» в создании финансовой пирамиды

Собственники разорившейся «ВИМ-Авиа» создали из авиакомпании финансовую пирамиду, при этом получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов, хотя убытки составляли 2,5 млрд рублей, сообщает Следственный комитет.

«Руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что в результате действий руководства «ВИМ-Авиа» компаниям-контрагентам причинили ущерб на сумму более 782 млн рублей, а четыре компании проходят потерпевшими по уголовному делу.

По делу проходят собственник авиакомпании Рашид Мурсекаев, бывший генеральный директор Александр Кочнев, бывший первый заместитель генерального директора – финансового директора Алевтина Калашникова и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

Следственный комитет также напомнил, что Мурсекаев и Калашникова скрылись из России, и они объявлены в международный розыск.

Напомним, что о проблемах компании стало известно в конце сентября. У компании закончились средства для оплаты обслуживания самолетов в аэропортах и их заправки.

Росавиация ввела в компании внешнее управление. С 16 октября компания полностью прекратила перевозку пассажиров регулярных рейсов.