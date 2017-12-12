ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на Новый год
В Московском регионе предотвратили совершение терактов на Новый год и во время президентской кампании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ФСБ Александра Бортникова.
«У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора», — сказал Бортников.
По информации спецслужб, теракт готовили выходцы из Центральной Азии. В планы преступников входило подорвать смертников. ФСБ также ликвидировала «лабораторию по изготовлению средств террора».
Напомним, 30 сентября сотрудники ФСБ задержали членов запрещенной в России терорристической организации «Исламское государство», которые готовили теракты в столице.
Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных самодельные взрывные устройства пистолеты ПМ-9 мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств.