ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на Новый год

В Московском регионе предотвратили совершение терактов на Новый год и во время президентской кампании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ФСБ Александра Бортникова.

«У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора», — сказал Бортников.

По информации спецслужб, теракт готовили выходцы из Центральной Азии. В планы преступников входило подорвать смертников. ФСБ также ликвидировала «лабораторию по изготовлению средств террора».

Напомним, 30 сентября сотрудники ФСБ задержали членов запрещенной в России терорристической организации «Исламское государство», которые готовили теракты в столице.

Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных самодельные взрывные устройства пистолеты ПМ-9 мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств.