«Одноклассники» заблокировали группу «Открытой России»

Администрация социальной сети «Одноклассники» заблокировала группу «Открытая Россия», сообщается на сайте издания.

Соцсеть называет причиной блокировки «нарушение регламента».

Основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский призвал поддержать заблокированные ранее Роскомнадзором сайты организации. Он отметил, что движение обжалует решение Генпрокуратуры в суде.

«Я обращаюсь к гражданам России, вне зависимости от их согласия или несогласия со взглядами редколлегий заблокированных сайтов: это наступление на права каждого из вас на свободу информации. Поддержите заблокированные редакции в социальных сетях подпиской и репостами», — заявил он.

Накануне Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Открытой России». Сайт также внесли в реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

Доступ заблокирован к сайтам движения «Открытая Россия», «Открытых выборов» и «Открытого университета», а также khodorkovsky.ru.