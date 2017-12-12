СМИ: правительство посоветовало Путину отказаться от налоговой реформы

Правительство России после года обсуждений налоговой реформы пришло к выводу, что она не нужна. Это следует из копии доклада кабинета министров президенту Владимиру Путину, с которым ознакомились «Ведомости».

Согласно документу, правительство отказалось от налоговых маневров для нефтяников и всей экономики в целом, предложенных министерством финансов.

Минфин, в частности предлагал, обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ и снизить страховые взносы в обмен на рост НДС. Однако правительство не поддержало эту идею и предложило Путину ограничиться сырьевым сектором, отмечает газета.

Ранее в марте глава Минфина Антон Силуанов озвучил параметры предложения ведомства по налогам. В министерстве предложили снизить ставки страховых взносов с 30% до 22% и повысить НДС с 18% до 22%. В Минфине утверждали, что такой размен будет нейтральным для бюджета и налоговая нагрузка останется в пределах нынешних 31,6% ВВП.

Напомним, президент России Владимир Путин запустил дискуссию о налоговой реформе еще год назад, поручив правительству определиться с контурами налоговой системы на следующий электоральный цикл. Доклад должен быть представлен в декабре.