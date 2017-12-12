Дуров рассказал об открытии офиса Telegram в Дубае

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал большое интервью Bloomberg, в котором заявил, что ни за какие деньги не продаст свою компанию, рассказал об открытии офиса в Дубае и своих вложениях в «цифровое золото» — биткойны.

Дубай ранее уже называли в числе мест, где Дуров может открыть постоянный офис Telegram. Теперь эта информация подтвердилась. Дуров объяснил, что выбрал Дубай, так как в городе действует свободная экономическая зона.

«Это дело принципа. Многие на Западе не понимают, как сильно налоги ограничивают их возможности. Вы можете отдать на налоги почти половину дохода, что значит, что вы работаете на государство 180 дней в году. Думаю, я смогу найти лучшие способы использовать деньги, которые я зарабатываю, на благо общества», — сказал он.

О самом городе Дуров сказал так: «Мне он нравится. Он развивается со скоростью стартапа». Дуров заметил, что законы страны не доставляют ему проблем, поскольку он не является геем и у него нет нужды постоянно пить алкоголь или есть свинину.

До последнего времени офис мессенджера располагался в доме Зингера в центре Санкт-Петербурга. По данным Bloomberg, новый офис Telegram расположен в одной из башен Dubai Media City на 23-м этаже напротив насыпного острова Пальма Джумейра.

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Дуров отверг возможность продажи Telegram. Он рассказал, что ему предлагали продать созданный им сервис за $3–5 млрд. Кто именно делал такие предложения, Дуров не уточнил, заметив лишь, что мессенджером интересовались известные люди из Кремниевой долины. «Он не продается даже за $20 млрд», — подчеркнул создатель сервиса.

Также Дуров рассказал, что около четырех лет назад купил две тысячи биткойнов по цене $750 за штуку. Таким образом, весь пакет обошелся ему в $1,5 млн. В декабре, отмечает Bloomberg, стоимость двух тысяч биткойнов превысила $35 млн. Напомним, на прошлой неделе курс биткойна вновь установил рекорд, преодолев отметку в $18 тыс.

Саму криптовалюту Дуров назвал «цифровым золотом», отметив, что настроен в отношении нее оптимистично. Ранее он критиковал предложение Минфина России запретить «обычным людям» покупать криптовалюту.

В августе на своей странице во «ВКонтакте» он отмечал, что с появлением криптовалют у мировой финансовой системы впервые за 70 лет «появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор по сути собирают дань со всех стран».

«И вместо того чтобы ухватиться за шанс сделать мир более сбалансированным и вместе с Японией и другими азиатскими странами признать статус новых цифровых валют, идущих на смену доллару, из российского правительства слышны голоса "давайте запретим и ограничим". Создается впечатление, что это биткойн накладывает на Россию санкции», — писал Дуров.

Напомним, после акционерного конфликта с фондом UCP Дуров ушел с поста гендиректора «ВКонтакте» и продал принадлежавшие ему 12% акций соцсети. В апреле 2014 года Дуров уехал из России. В интервью Techcrunch он заявлял, что не планирует возвращаться.

В 2016 году журнал Forbes впервые включил Дурова в список богатейших бизнесменов России, оценив его состояние в $600 млн. В 2017 году издание оценило состояние Дурова в $950 млн.

У Дурова есть гражданство государства на Карибских островах Сент-Китс и Невис, которое он получил в 2013 году для того, чтобы совершать безвизовые поездки в Евросоюз и Великобританию. Сам Дуров никогда не был в этой стране.