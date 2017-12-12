Российские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

Олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение было принято на заседании совета по итогам рассмотрения заявления спортсменов, передает ТАСС.

ОКР должен оказать спортсменам необходимое содействие в решении организационных, технических, финансовых и других вопросов. Помимо этого, ОКР долежн будет поддержать спортсменов, не получившиих приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в Олимпиаде в Пхенчхане или отказавшимся от них.

Напомним, накануне Специальная комиссия ОКР составила единое заявление от российских спортсменов, выступающих в зимних видах спорта, в котором заявила о готовности участвовать на Олимпийских играх 2018 года. Спортсмены указывают, что выступают против бойкота Игр.

«Наше желание продиктовано не личными карьерными амбициями, хотя олимпийская медаль для каждого из нас — высшая спортивная ценность. Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире», — говорилось в заявлении спортсменов.

Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в предстоящей Олимпиаде. Россияне могут выступить только в статусе «Олимпийских атлетов из России» (OAR). Окончательное решение по участию россиян в Играх будет принято 12 декабря на олимпийском собрании в Москве.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.