Помощник Путина пожаловался на «нифига не зарабатывающих людей» в Роскосмосе

Помощник президента Андрей Белоусов, выступая на конференции «Космос как бизнес», подверг критике деятельность Роскосмоса, заявив, что в организации работает огромная масса людей, которые «нифига не могут заработать», сообщает РБК.

«220 тыс. людей занятых, 20% занятых — это люди с возрастом меньше 30 лет, причем не самые глупые люди. Из 90 организаций примерно две трети это научные конструкторские организации. И вот эта огромная масса людей нифига не может заработать деньги. Это нормально?» — заявил Белоусов.

В качестве положительного примера он привел работу Росатома, который стал зарабатывать деньги, строя по всему миру атомные электростанции и перерабатывая ядерные отходы. Это произошло, со слов помощника президента, с приходом в корпорацию Сергея Кириенко, попросившего деньги в капитал.

Роскосмос, отметил Белоусов, «в хорошем смысле осваивает деньги», решая определенные технологические задачи. Это касается системы «Глонасс», космодрома Восточный и Международной космической станции.

«Но это все железо, эта вся форма деятельности — не деньги, извините (…) Я все жду, когда Роскосмос придет и скажет: давайте ФЦП закроем, дайте деньги в капитал, я буду зарабатывать. Вот это будет действительно поворот», — заключил Белоусов.

Андрей Белоусов в 2012–2013 годах был министром экономического развития России. После того как в 2013 году он стал помощником президента, его преемником в министерстве стал Алексей Улюкаев.

В конце ноября с космодрома Восточный запустили вторую в его истории ракету. Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» должна доставить на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М». Но во время планового первого сеанса установить связь с ним не удалось.

12 декабря в Роскосмосе заявили, что причиной нештатной ситуации, в результате которой спутник «Метеор-М» пропал, стало «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока „Фрегат“ после его отделения от ракеты».