Директор гимназии в ЯНАО получила выговор за речь школьника в бундестаге

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа вынес выговор директору гимназии № 1 Нового Уренгоя Екатерине Кашниковой и преподавателю немецкого языка Людмиле Кононенко после выступления школьника в бундестаге, сообщает РБК со ссылкой на депутата законодательного собрания региона Елену Кукушкину.

Елена Кукушкина направляла соответсвующий запрос в департамент образования.

По информации департамента образования, приглашение поехать в Германию пришло на личную электронную почту учительнице немецкого Кононенко от директора гимназии в Касселе. Она сама готовила учеников к поездке, не поставив в известность директора школы. А Кашникова издала приказ об отправке школьников в Германию перед поездкой, не рассказав об этом местным властям.

Выступление школьника Николая Десятниченко, отмечает издание, готовила учитель немецкого Людмила Кононенко.

Напомним, школьник Николай Десятниченко рассказал в бундестаге о немецком солдате, попавшем в плен после Сталинградской битвы. Школьник заявил, что «многие [немецкие солдаты] хотели жить мирно и не желали воевать». Его речь привлекла внимание пользователей соцсетей и СМИ.

Позднее комитет Совфеда по международным делам обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя. ФСБ запросила у властей Нового Уренгоя информацию о родственных связях школьника.