В Ленобласти задержали лидера дальнобойщиков за вождение без прав
Андрей ДубровскийКорреспондент
В Ленинградской области за вождение без прав задержали лидера Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрея Бажутина, а также координатора петербургского отделения ОПР Сергея Владимирова. Об этом «Новой газете» рассказал сам Бажутин.
По словам дальнобойщика, его накануне задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму (центра «Э»), когда он перегонял автомобиль в гараж для ремонта. Бажутин уверен, что его задержание «было спланированной операцией».
«Еще утром ко мне приходили судебные приставы по поводу неоплаченного штрафа в 30 тысяч рублей, который на меня наложили как на организатора стачки», — отметил лидер ОПР.
В свою очередь, Сергей Владимиров накануне был задержан за вождение без прав, поскольку его не уведомили о лишении документа, пояснил Бажутин.
«В постановлении о лишении Сергея права управления указано, что исчисление срока лишения права транспортным средством прервано», — уточнил Бажутин.
Дальнобойщиков доставили в Тосненский городской суд, где сегодня будут рассматриваться их дела. Бажутин уверен, что суд отправит их под административный арест.
«Основная задача была — изолировать нас под любыми предлогами от участия в стачке, запланированной с 15 по 25 декабря и от моего выдвижения кандидатом в президенты России в 2018 году», — считает дальнобойщик.
В начале ноября глава Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин объявил о начале новой забастовки дальнобойщиков, которая должна быть приурочена к началу президентской компании.
Предыдущая волна протестов дальнобойщиков началась после того, как с апреля 2017 года тариф платы по системе «Платон» увеличили до 1,9 рублей за километр.
Самые крупные стачки проходили в Забайкалье, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Дагестане. Позднее, в октябре, российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий повышение наказания за неуплату в системе «Платон» в четыре раза.
«Платон» – система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам с грузовиков массой свыше 12 тонн. Она заработала в ноябре 2015 года. Это сразу вызвало массовые забастовки дальнобойщиков. В результате первоначальный тариф 3,73 рублей за километр тогда временно снизили до 1,53 рублей.