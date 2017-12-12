В Ленобласти задержали лидера дальнобойщиков за вождение без прав

В Ленинградской области за вождение без прав задержали лидера Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрея Бажутина, а также координатора петербургского отделения ОПР Сергея Владимирова. Об этом «Новой газете» рассказал сам Бажутин.

Задержанный лидер Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин / Фото: фейсбук

По словам дальнобойщика, его накануне задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму (центра «Э»), когда он перегонял автомобиль в гараж для ремонта. Бажутин уверен, что его задержание «было спланированной операцией».

«Еще утром ко мне приходили судебные приставы по поводу неоплаченного штрафа в 30 тысяч рублей, который на меня наложили как на организатора стачки», — отметил лидер ОПР.

В свою очередь, Сергей Владимиров накануне был задержан за вождение без прав, поскольку его не уведомили о лишении документа, пояснил Бажутин.

«В постановлении о лишении Сергея права управления указано, что исчисление срока лишения права транспортным средством прервано», — уточнил Бажутин.

Дальнобойщиков доставили в Тосненский городской суд, где сегодня будут рассматриваться их дела. Бажутин уверен, что суд отправит их под административный арест.

«Основная задача была — изолировать нас под любыми предлогами от участия в стачке, запланированной с 15 по 25 декабря и от моего выдвижения кандидатом в президенты России в 2018 году», — считает дальнобойщик.

В начале ноября глава Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин объявил о начале новой забастовки дальнобойщиков, которая должна быть приурочена к началу президентской компании.

Предыдущая волна протестов дальнобойщиков началась после того, как с апреля 2017 года тариф платы по системе «Платон» увеличили до 1,9 рублей за километр.

Самые крупные стачки проходили в Забайкалье, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Дагестане. Позднее, в октябре, российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий повышение наказания за неуплату в системе «Платон» в четыре раза.

«Платон» – система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам с грузовиков массой свыше 12 тонн. Она заработала в ноябре 2015 года. Это сразу вызвало массовые забастовки дальнобойщиков. В результате первоначальный тариф 3,73 рублей за километр тогда временно снизили до 1,53 рублей.