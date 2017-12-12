Прокуратура не нашла дискриминации в выдворении подростка-инвалида из кафе Петербурга

Факт дискриминации со стороны сотрудников пиццерии кинотеатра «Мираж Синема» в отношении подростка-инвалида не обнаружен. Об этом заявила прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга.

«Проверка показала, что 12 ноября 2017 года группа подростков, включая ребенка на инвалидной коляске, посетила пиццерию в ТРК „Атлантик-Сити“. Потребителями услуг пиццерии подростки не являлись, билеты в кинотеатр „Мираж Синема“ на момент произошедшего события не приобрели. Факт дискриминации со стороны сотрудников пиццерии в отношении ребенка-инвалида в ходе проверки не установлен», — говортся на сайте ведомства.

Однако прокуратура выявила нарушение федерального закона о защите инвалидов со стороны самого торгового центра. Он, как сообщили в ведомстве, не имеет условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Против должностного лица возбуждено административное дело по ст. 9.13 КоАП. Управляющая компания ООО «Атлантик-Сити» должна устранить нарушения.

В середине ноября жительница Санкт-Петербурга Лариса Баданина на своей странице в «ВКонтакте» рассказала, что сотрудники кинотеатра «Мираж Синема» выгнали из кафе заведения компанию подростков, в том числе ее сына, который передвигается в инвалидной коляске, поскольку он им «не понравился».

В ООО «МиражПрокат» заявили, что данная информация «не соответствует действительности и опровергается записями камер видеонаблюдения». В компании сообщили, что подростки не собирались покупать билеты в кино или что-то заказывать из меню.

Баданина опровергла это заявление. «Мой сын не имел цели пойти в кино (…) Он собирался купить билеты позже, потому что встретил знакомых и хотел пообщаться и перекусить. Видеозапись кинотеатра, как раз доказывает, что за все время к ребятам ни разу не подошел официант, а только охранник и администратор, которая попросила ребят удалиться, не приняв заказ. „Не открывали меню“, так в меню только пицца и суши. Артем и так знает, какую пиццу он любит», — написала она в «ВКонтакте».

Вместе с тем, руководство кинотеатра «Мираж Синема» принесло «извинения за некорректное поведение сотрудников, которые в неподобающей форме информировали подростков о правилах обслуживания в кафе на территории кинотеатра». 14 ноября Бадинина сообщила, что сотрудники, допустившие нарушения, отстранены от работы.