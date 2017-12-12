Организатор «Артдокфеста» сообщил о поступавших всю ночь угрозах

Организатор фестиваля документального кино «Артдокфест», режиссер Виталий Манский рассказал «Новой газете», что всю ночь, накануне церемонии закрытия фестиваля, получал угрозы из-за фильма Беаты Бубенец «Полет пули».

По словам режиссера, угрозы поступали к нему в личку в фейсбуке, в виде комментариев под постами «Артдокфеста» в соцсети и под видео фестиваля в Youtube. Кроме этого, в дирекцию фестиваля поступали анонимные звонки с угрозами. Звонившие, со слов Манского, обещали применить физическую силу.

Манский также сообщил, что провокаторы придут сегодня вечером на закрытие фестиваля. В связи с этим организаторы обратились в полицию. Сейчас решается вопрос о том, стоит ли приходить на церемонию Бубенец.

В рамках «Артдокфеста» был показан ее фильм «Полет пули». Он рассказывает о бойцах добровольческого украинского батальона «Айдар».

9 декабря активисты SERB пришли на показ фильма и пообещали его режиссеру «серьезные проблемы». При этом один из мужчин назвал Бубенец «дурой» и потребовал «закрыть рот».

На следующий день активисты SERB сорвали показ, разлив в зале жидкость с резким запахом. В ОВД на них составили протоколы за неповиновение требованиям полицейских, после чего отпустили.

11 декабря лидер SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) написал заявление в полицию,. Он потребовал возбудить уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни против организаторов фестиваля. Манский назвал его обвинения «абсурдом».