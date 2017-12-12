«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы в этом году

Аналитики компании «Яндекс» изучили поисковые запросы россиян за 2017 году и выяснили, что самое большое количество запросов касалось теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля, говорится на сайте компании.

На втором месте по числу запросов среди событий оказался скандал вокруг суицидальной игры «Синий кит» и так называемых групп смерти в социальных сетях, на третьем — споры вокруг фильма «Матильда».

В число самых популярных также вошел запрос о деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального.

Аналитики также подсчитали, что среди женщин пользователи чаще всего искали бывшего депутата Госдумы и певицу Марию Максакову, певицу Юлию Самойлову, которой украинские власти запретили въезд на Украину для участия в международном конкурсе «Евровидение».

В топ-3 также вошла скандально известная Диана Шурыгина, неоднократно участвовавшая в шоу «Пусть говорят», которое на тот момент вел Андрей Малахов.

Сам Малахов, в свою очередь, вошел в топ-3 мужчин, которых чаще всего искали пользователи сервиса (в этом году Малахов перешел с «Первого канала» на «Россию 1»). В топ-3 также оказались певец Дима Билан, а также советский и российский актер Армен Джигарханян.

Самым популярным поисковым запросом среди вещей и явлений стала «Криптовалюта» (самая популярная цифровая валюта биткоин выросла в цене с начала апреля более чем в 16 раз, ее курс в ходе торгов на бирже Coindesk достиг 17 тысяч долларов). Пользователи «Яндекса» также часто искали спиннеры, iPhone X, Samsung Galaxy S8 и iPhone 8.