Суд признал законным штраф в 800 тысяч рублей для Telegram

Мещанский суд Москвы не стал отменять штраф, наложенный на мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. Интересы Telegram в суде представляли адвокаты международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе и Рамиль Ахметгалиев.

Ни представителей ФСБ, ни прокуратуры не было на сегодняшнем заседании.

В суде Дмитрий Динзе подтвердил, что штраф связан с делом о теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля 2017 года. Однако он подчеркнул, что братья Арбор и Акрам Азимовы, обвиняемые в совершении теракта, пользовались другим мессенджером.

Как рассказал «Новой газете» адвокат Рамиль Ахметгалиев, защита просила приобщить к делу протоколы допросов братьев Азимовых, где они указывают, что не пользовались Telegram, расследование Ильи Рождественского, опубликованное на сайте издания Republic. Адвокаты просили допросить в качестве свидетеля представителя уполномоченного при президенте интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.

«Мы представили судье отзывы специалистов в соответствующей сфере.Они подтвердили, что запрос некорректен. ФСБ запросило то, что не существует нас сегодняшний момент», — рассказал Рамиль Ахметгалиев.

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Судья отклонила все ходатайства адвокатов.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров обвинил ФСБ в нарушении Конституции после того, как в октябре этого года суд оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ от передачи спецслужбам данных, необходимых для декодирования переписки пользователей (часть 2 статьи 13.31 КоАП).

В конце сентября основатель мессенджера рассказал, что ФСБ составила административный протокол на Telegram за невыполнение требований о расшифровке сообщений пользователей. Как сообщали СМИ, спецслужбу интересовали шесть номеров телефонов, которые используют Telegram. Запрос на предоставление данных ФСБ направила 12 июля 2017 года, требование ведомства нужно было выполнить до 19 июля.