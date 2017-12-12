ЕСПЧ обязал Россию выплатить €99 тыс. пострадавшим от пыток в полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с России €99 тыс. компенсации в пользу избитых в полиции Москвы, Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитном центре «Зона права». Решение ЕСПЧ опубликовано на сайте суда.

Европейский суд рассматривал объединенное из шести жалоб дело. Суд установил, что власти России нарушили ст. 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и право на свободу и личную неприкосновенность).

ЕСПЧ присудил €20 тыс. компенсации Геннадию Сергееву, избитому московскими полицейскими в мае 2008 года. Конфликт возник в одном из магазинов. Мужчина оплатил услуги связи, а когда аппарат взял с него комиссию, попросил у продавщицы Книгу отзывов и предложений. Та согласилась, но после продолжительного спора. Сергеев вышел на улицу перекурить, там его знакомый разговаривал с молодым человеком, который оказался полицейским. Когда они вернулись в магазин, туда же ворвались еще двое полицейских. Они скрутили руки Сергееву и вместе с приятелем отвезли в ОВД «Митино».

В полиции мужчин избили. Против Сергеева составили протокол об административном правонарушении, а его приятеля отпустили. В рапорте сотрудники указали, что Сергеева задержали за мелкое хулиганство, он был пьян и нецензурно выражался. В документе говорилось, что никаких телесных повреждений у мужчины при задержании не было. Врачи же зафиксировали у него множественные ушибы. Суд оштрафовал Сергеева на 500 руб.

€7 тыс. ЕСПЧ присудил Владимиру Колистратову из Чувашии, которому выбили зубы в местном отделе полиции. Еще €6 тыс. по решению суда должна получить Лариса Иванова, вдова умершего в 2014 году Сергея Иванова из Чувашии. Последний более трех лет пытался привлечь к ответственности сотрудников ДПС, которые в июне 2006 года незаконно задержали его, избили и продержали в РОВД пять часов. За три года прокуратура и Следственный комитет вынесли 22 незаконных и необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

€26 тыс. ЕСПЧ присудил Александру Ксензу из Псковской области, избитому в августе 2005 года, и €10 тыс. Вадиму Королеву из Нижегородской области, избитому в 2007 году в селе Дивеево. Последнего избил пьяный полицейский в гражданской форме. Сначала он приказал молодым людям уйти с крыльца Дома культуры, а потом стал приставать к девушке. Королев заступился и в результате его доставили в Дивеевский РОВД. Там его избили тяжелыми армейскими «берцами». До 26 марта Королев находился в камере, после чего обратился в больницу. Врачи зафиксировали гематомы, синяки, кровоподтеки суставов и голеней, ссадины на локтях.

€30 тыс. Россия должна выплатить жителю поселка Новый Торъял (Марий Эл) Руслану Лебедеву, которого избили в 2007 году. В ночь с 30 на 31 марта его машину (в ней находился сам Руслан и трое его знакомых) остановил полицейский патруль. Полицейские спросили, почему молодые люди по их требованию не остановились, после чего вытащили из машины всю компанию, повалили на землю и избили. Избиения продолжились в участке. Врачи диагностировали у Лебедева множественные травмы и ушибы, в частности, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Добиться возбуждения уголовного дела не удалось.