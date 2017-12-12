Осужденного за убийство Немцова этапировали в колонию

Бывшего бойца батальона «Север» Заура Дадаева, осужденного за убийство политика Бориса Немцова, этапировали из московского СИЗО в колонию, сообщил РИА Новости адвокат Шамсутдин Цакаев.

Защитник отметил, что пока не знает, в какую именно колонию везут Дадаева. Согласно законодательству, администрация колонии в которую доставят осужденного, должна сообщить родственникам Дадаева о его местонахождении не позднее, чем через 10 дней после его прибытия.

В июле суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима Заура Дадаева, обвиняемого в непосредственном убийстве политика Бориса Немцова, ему также назначили штраф в 100 тысяч рублей.

Остальных фигурантов дела об убийстве политика Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева суд приговорил к срокам от 11 до 19 лет колонии.

Никто из обвиняемых не признал свою вину в суде.

Напомним, Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года.