Италия осталась без российского газа после взрыва на газопроводе в Австрии

После взрыва на газопроводе в австрийском Баумгартене поступление российского газа в Италию приостановлено. Министерство экономического развития Италии объявило в стране режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте итальянского газотранспортного оператора Snam Rete Gas.

Также без российского газа рискуют остаться Словения и Хорватия. Так, оператор Gas Connect Austria Gmbh сообщил, что транзит газа через Австрию на юг и юго-восток Европы прекращается до дальнейших уведомлений.

Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил, что в хранилищах достаточно газа для снабжения страны, при этом регулятор также отметил, что поставки российского газа в ряд европейских стран могут быть приостановлены.

В свою очередь, в «Газпром экспорте» заявили, что предпринимают меры по обеспечению бесперебойности поставок газа.

«В настоящее время компания работает над перераспределением потоков газа и делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа своим клиентам на этом транспортном направлении», — говорится в сообщении компании.

Ранее генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в интервью Интерфаксу сообщила, что, согласно прогнозам, экспорт российского газа в Европу в 2017 году вырастет до 185-190 млрд куб. м газа (в прошлом году «Газпром» экспортировал в Европу 179,3 млрд куб. м).

Таким образом, рост экспорта «Газпрома» в Европу в этом году должен снова превысить рост рынка.