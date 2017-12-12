РБК: Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем

Действующий президент России Владимир Путин «с очень высокой степенью вероятности» пойдет на выборы в 2018 году как самовыдвиженец. Об этом узнал РБК от федерального чиновника и двух источников, близких к администрации президента.

По данным издания, на прошедшем семинаре для губернаторов и заместителей полпредов президента по внутренней политике в Подмосковье об этом прямо не говорилось, однако там предупредили, что нужно готовиться к сбору подписей.

По словам источников РБК, инициативная группа в поддержку самовыдвижения Путина, скорее всего, соберется после съезда «Единой России», а печать подписных листов пройдет 31 декабря.

Инструктаж бригадиров сборщиков подписей и сам сбор могут начаться 8 января, сразу после новогодних каникул. Сдача подписей запланирована на 20-е числа января, сообщили источники.

В Кремле приоритетным форматом выдвижения Путина считается самовыдвижение, но на всякий случай прорабатывался и сценарий выдвижения от «Единой России», рассказали близкие к администрации президента источники.

По мнению политолога Николая Миронова, неформально избирательные штабы Путина могут возглавить вице-губернаторы по внутренней политике.

Напомним, 6 декабря на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на новый срок. Однако он не уточнил, как именно будет выдвигаться.