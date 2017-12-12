Власти Москвы запретили пикеты в День Конституции

Префектура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы не согласовала проведение пикетов 12 декабря, в День Конституции, сообщили «Новой газете» в пресс-службе партии «Парнас».

Акции планировали провести на четырех площадках Москвы: на Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере, у зданий мэрии и Госдумы.

Пикеты на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере, по мнению властей, помешают устанавливать праздничное оформление для фестиваля «Путешествие в Рождество» и предновогодних мероприятий. А пикеты у зданий мэрии и Госдумы создадут «помехи движению пешеходов и транспортных средств» и «нарушат права и интересы граждан».

В пресс-службе «Парнаса» отметили, что отказ властей поступил только утром 12 декабря. Альтернативных площадок для проведения акции в префектуре не предложили. Заявку в префектуру организаторы подали 7 декабря.

Ранее правительство Москвы не согласовало проведение марша и митинга «В защиту Конституции» по Бульварному кольцу и на проспекте Академика Сахарова. Организаторам предложили провести мероприятие в гайд-парке в Сокольниках или Марьино-Люблино. Заявители намерены обжаловать отказ в суде.

В марше и митинге «В защиту Конституции» планировали участвовать представители журналистки Ксении Собчак, движений «За права человека» и «Открытая Россия», а также представители партий «Парнас», «Гражданская инициатива», «5 декабря» и Комитета протестных действий.