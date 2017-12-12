МВД: большинство ложных звонков о минированиях поступали из Сирии

Большинство анонимных сообщений о минированиях, волна которых прокатилась по России в последние месяцы, поступали из Сирии. Об этом заявил замглавы МВД России Игорь Зубов, передает ТАСС.

«По интенсивности мы можем говорить, что, по сути, речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации», — рассказал Зубов, добавив, что «основная часть звонков приходила с мест концентрации террористов в Сирии».

Представитель ведомства добавил, что телефонные террористы также действовали с территорий Украины, США, Турции, Канады, Казахстана и Узбекистана. В общей сложности, по фактам анонимных звонков об угрозе взрыва в российских городах было возбуждено более 2,5 тысяч уголовных дел.

На прошлой неделе МВД объявило о ликвидации «одного из крупнейших нелегальных операторов», которым могли пользоваться «телефонные террористы». В шести регионах России прошли обыски, а задержанные, как отмечает ведомство, дают признательные показания.

Анонимные звонки о якобы заложенных бомбах поступают с середины сентября. За это время были эвакуированы тысячи людей из различных зданий. Ни одно сообщение о заложенной бомбе не подтвердилось. ФСБ сообщала, что звонки о заложенных бомбах поступают из-за рубежа с использованием IP-телефонии.

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