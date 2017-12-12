МОК пожизненно отстранил шестерых хоккеисток сборной России от Олимпиад

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранила шестерых хоккеисток сборной России от Олимпийских игр, сообщается на официальном сайте комитета.

Речь идет об Инне Дюбанок, Екатерине Лебедевой, Екатерине Пашкевич, Анне Шибановой, Екатерине Смоленцевой и Галине Скибе. Их отстранили за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Комиссия рассматривала дело еще одной спортсменки, но оно было закрыто без применения санкций.

Решение принято по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с домашних Игр.

Ранее во вторник олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов участвовать в предстоящей Олимпиаде под нейтральным флагом.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в предстоящей Олимпиаде. Россияне могут выступить только в статусе «Олимпийских атлетов из России» (OAR).

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.