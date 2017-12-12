Суд арестовал лидера дальнобойщиков на 15 суток накануне акций протеста

Тосненский городской суд в Ленинградской области арестовал лидера Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрея Бажутина на 15 суток за вождение без прав, сообщает «Фонтанка».

Бажутина задержали накануне, когда он перегонял автомобиль в гараж для ремонта. В тот же день правоохранители задержали координатора петербургского отделения ОПР Сергея Владимирова.

Лидер ОПР уверен, что это связано со стачками дальнобойщиков против системы сборов с большегрузов «Платон», которые запланированы на 15—25 декабря.

О начале новой забастовки дальнобойщиков Бажутин объявил еще в начале ноября. Тогда он рассказал, что новая стачка будет приурочена к президентской кампании.

Напомним, предыдущая волна протестов дальнобойщиков началась после того, как тариф платы по системе «Платон» увеличили до 1,9 рублей за километр с апреля 2017 года. Тогда стачки прошли во многих российских регионах, самые крупные проходили в Забайкалье, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Дагестане.

Позднее в октябре российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий повышение наказания за неуплату в системе «Платон» в четыре раза.

«Платон» – система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам с грузовиков массой свыше 12 тонн. Она заработала в ноябре 2015 года. Это сразу вызвало массовые забастовки дальнобойщиков. В результате первоначальный тариф 3,73 рублей за километр тогда временно снизили до 1,53 рублей.